Zulalama Yöntemiyle Şoke Eden Kaçakçılık! Sevenler Suç Örgütüne Operasyon: Elebaşı da Yakalandı

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Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış organize eden "Sevenler" adlı suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında hükümlü ve aranan şahısların da bulunduğu çok sayıda kişiyi Avrupa'ya kaçırdığı tespit edilen örgüt, "zulalama" yöntemiyle insanları araçların motor bloklarına gizleyerek sınırdan geçirdi.

MOTOR ALTINDA KAÇIŞ PLANI

Örgütün en dikkat çeken yöntemi ise araçların motor bölmesinin altına yerleştirdikleri tahta plakalarla insanları saklamak oldu. 30 ila 100 santimetre arasında değişen bu zulalama alanlarına gizlenen kişiler, gümrük kontrolünden geçirilmeden kaçırıldı. Örgüt bu kaçak geçişler için kişi başı 7.500 euro talep etti.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elebaşılığını N.S.'nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elebaşının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamasında, operasyonların Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü, İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'deki 16 ayrı adrese baskın yapıldığını aktardı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak, suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ve çok sayıda sahte ya da gerçek pasaporta da el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi