Devlet İhalelerinden Özel Jete: Ünlü Milyarder Lükste Zirve Yaptı

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Devlet ihaleleri ve zeytinlik alanlardaki tartışmalı projelerle sık sık gündeme gelen Limak Holding’in patronu Nihat Özdemir, bu yılın başında yaklaşık 58 milyon dolar (yaklaşık 2.2 milyar TL) değerinde bir Falcon 6X model iş jeti siparişi verdi.

Sözcü’nün haberine göre, Fransız havacılık firması Dassault tarafından üretilen Falcon 6X modeli, dünya genelinde şu ana kadar yalnızca 55 adet sipariş aldı. Özdemir’in uçağının da bu yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ JET SATIŞA ÇIKARILDI

Bu gelişmenin ardından, jet üreticisi Dassault'un resmi internet sitesinde, Nihat Özdemir’e ait olduğu belirtilen önceki özel jeti Falcon 7X’in satışa çıkarıldığı görüldü. Sitede yer alan ilana göre jetin satış bedeli 28 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 1.1 milyar TL) olarak belirlendi. Üç motorlu uçağın, Kanada menşeli Pratt & Whitney PW307A tipi motorlara sahip olduğu, son bakımının yapıldığı ve bir sonraki büyük bakımının 2032 yılında planlandığı ifade edildi.

Kaynak: Sözcü