Devlet İhalelerinden Özel Jete: Ünlü Milyarder Lükste Zirve Yaptı

Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir, yılın başlarında yaklaşık 58 milyon dolar (2.2 milyar TL) değerinde Falcon 6X modelinde son derece lüks bir iş jeti sipariş etmişti. Dünyada yalnızca 55 adet sipariş alan bu özel jet, kısa süre önce Özdemir’e teslim edildi. Yeni uçağına kavuşan iş insanı, önceki jetini ise vakit kaybetmeden satışa çıkardı.

Son Güncelleme:
Devlet İhalelerinden Özel Jete: Ünlü Milyarder Lükste Zirve Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet ihaleleri ve zeytinlik alanlardaki tartışmalı projelerle sık sık gündeme gelen Limak Holding’in patronu Nihat Özdemir, bu yılın başında yaklaşık 58 milyon dolar (yaklaşık 2.2 milyar TL) değerinde bir Falcon 6X model iş jeti siparişi verdi.

Sözcü’nün haberine göre, Fransız havacılık firması Dassault tarafından üretilen Falcon 6X modeli, dünya genelinde şu ana kadar yalnızca 55 adet sipariş aldı. Özdemir’in uçağının da bu yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

Devlet İhalelerinden Özel Jete: Ünlü Milyarder Lükste Zirve Yaptı - Resim : 1

ÖNCEKİ JET SATIŞA ÇIKARILDI

Bu gelişmenin ardından, jet üreticisi Dassault'un resmi internet sitesinde, Nihat Özdemir’e ait olduğu belirtilen önceki özel jeti Falcon 7X’in satışa çıkarıldığı görüldü. Sitede yer alan ilana göre jetin satış bedeli 28 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 1.1 milyar TL) olarak belirlendi. Üç motorlu uçağın, Kanada menşeli Pratt & Whitney PW307A tipi motorlara sahip olduğu, son bakımının yapıldığı ve bir sonraki büyük bakımının 2032 yılında planlandığı ifade edildi.

Adrese Teslim İhalelerle Köşeyi Döndüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İhalecilerinin Vergi KarnesiAdrese Teslim İhalelerle Köşeyi Döndüler: İşte Türkiye'nin En Zengin İhalecilerinin Vergi KarnesiSiyaset
Limak'tan açıklama geldi I Antalya'da Limak Lara Hotel'de Türk müşterinin yaşadıkları 'pes' dedirtti! "Milliyet farkı" diyerek fazla ücret aldılarLimak'tan açıklama geldi I Antalya'da Limak Lara Hotel'de Türk müşterinin yaşadıkları 'pes' dedirtti! "Milliyet farkı" diyerek fazla ücret aldılarGündem

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Limak Nihat Özdemir
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Uyarı: Batıda Kuvvetli Rüzgar, Doğuda Sağanak Etkili Olacak Meteoroloji'den Uyarı: Batıda Kuvvetli Rüzgar, Doğuda Sağanak Etkili Olacak
Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin
İZBAN'da Cinayet! Sigara İçtiği İçin Kendisini Uyaran Güvenlik Görevlisini Döverek Öldürdü İZBAN'da Cinayet! Güvenlik Görevlisini Döverek Öldürdü
Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler Yedikçe Kilo Verdiriyorlar: İşte Neredeyse Hiç Kalori İçermeyen Yiyecekler
ÇOK OKUNANLAR
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor
Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste... Türkiye'nin Sıralaması Ağızları Açıkta Bıraktı Dünyanın En Borçlu Ülkeleri Belli Oldu! Tam Kara Liste...
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu Bakanlık Düğmeye Bastı: 81 İlde Yürürlüğe Girdi! Artık Bütün Araçlarda Zorunlu
Bursa İnegöl'de İlk Hasat Başladı! Kırmızı Elmas Olarak Biliniyor, Üreten Rekor Kazanıyor Bursa İnegöl'de İlk Hasat Başladı! Kırmızı Elmas Olarak Biliniyor, Üreten Rekor Kazanıyor