Limak'tan açıklama geldi I Antalya'da Limak Lara Hotel'de Türk müşterinin yaşadıkları 'pes' dedirtti! "Milliyet farkı" diyerek fazla ücret aldılar

Artan döviz kuru nedeniyle Türkiye turistler için adeta bir cennete dönüşüyor. Turistik yerlerde ve tatil beldelerinde işletmeler fırsatçılığı elden bırakmıyor.

Antalya’da beş yıldızlı bir otelin konaklamadaki fiyatlandırma sistemi sosyal medyada gündem oldu.

Antalya'da Limak Lara Hotel yabancılara çok daha uygun fiyatlı konaklama imkanı sununca bir vatandaş İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. İşletme, müşterinin Türk olduğunu fark edince 120 Euro “milliyet farkı ücreti" aldı. Faturada "Milliyet farkı karşılığında tahsil edildi" notu yer aldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olay, büyük tepki çekti. Otel, daha önce yasaya aykırı şekilde kıyıyı işgal ettiği haberleriyle gündeme gelmişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaşanan olayla ilgili denetim başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

LİMAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Limak, ‘milliyet farkı’ ifadesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz. Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz. Saygılarımızla."