Balıkesir'de dere yatağında bulunan kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde dere yatağında bulunan kemiklerin, kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi.

Balıkesir'de dere yatağında bulunan kemiklerin Korhan Berzeg’e ait olduğu tespit edildi

Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, geniş çaplı arama çalışmalarına devam ederken bugün dere yatağından yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta insan koluna ait bir kemik parçası daha bulundu.

Diğer yandan bulunan kemikler, ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki teşhis sonuçlandı. Korhan Berzeg’in DNA’sının kızıyla eşleştiği belirtildi. Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu kesinleşti.

Kaynak: İHA

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