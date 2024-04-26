72 kişiye mezar olmuştu: İsias Otel davasının ikinci duruşması başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde KKTC’li öğrencilerin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının ikinci duruşması başladı.

İkinci duruşma Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Bakanlar ve milletvekilleri de davayı izlemek üzere ailelerle birlikte Adıyaman'a geldi.

100 kişilik bir heyetle kente gelen Kıbrıslı aileler, mahkemeden üç talepte bulunmaya hazırlanıyor.

3 Ocak'ta yapılan ilk duruşmadan sonra tutuklu beş sanıktan ikisi serbest bırakıldı. Ailelerin avukatları, Mart ayında serbest bırakılan otel sahibinin oğlu ve mühendisin yeniden tutuklanmasını talep edecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, hukuki sürecin takibiyle ilgili KKTC Meclisi'nde özel bir komite kurduklarını belirterek, "Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" dedi.

"MAHKEMEYE MÜDAHİL OLMA HAKKIMIZ YOK"

Davanın ardından 1 yılı içeren bir rapor hazırlayacaklarını ifade eden Özdenefe, "Raporlarımızı hazırlayıp komite olarak Genel Kurul'umuza elbette sunuyoruz. Mahkemeye siyasiler olarak müdahil olma gibi hukuki bir hakkımız yok. Amacımız, yurttaşlarımızın evlerinden kilometrelerce uzakta kaybettikleri çocuklarımızı, halkımızın her bir bireyinin sesi olmak" diye konuştu.

KKTC ÖZEL KOMİTE MECLİSİ NEDİR?

Cumhuriyet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Meclisi 20 Şubat 2023'te kuruldu. Komitenin hedefi; davalara ilişkin süreçlerin takip edilmesi, şikayetçi olacak veya davalara taraf olacak KKTC'li vatandaşlar arasındaki kordinasyonun sağlanması olarak belirlendi.

Komitenin görevleri arasında; yaralılar, kayıplar, mağdurlarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek cezai gerekse hukuk davaları bağlamında adli süreçlerde, TBMM, savcılıklar, Adalet Bakanlığı tarafından deprem suçlularının soruşturulması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla inceleme araştırma süreçleri yer alıyor.