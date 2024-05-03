NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor

Eski adı FOX TV olan NOW TV, Can Yaman'ın başrol oyuncusu olduğu Bay Yanlış dizisine final kararı vermişti. Can Yaman o kararın ardından Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya yerleşti. Şimdilerde ise İtalya'da izlenme rekorları kırıyor. İşte Can Yaman'ın yeni dizisiyle ilgili detaylar

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NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor

Can Yaman, İtalya'da başarıdan başarıya koşuyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman’ın Francesca Chillemi’yle başrolünü oynadığı Viola come il mare dizisi bir haftada 3 milyon saat izlenerek dijital platformlar arasında büyük bir başarıya imza attı.

İTALYA'DA CAN YAMAN RÜZGARI

Can Yaman şu günlerde Sandokan dizisinin Roma’daki çekimlerine devam ediyor. Bir yandan da başrolünü oynadığı Viola come il mare isimli polisiye dizisinin 2. Sezonu yayınlanan Yaman’ı keyiflendiren haberler peş peşe geliyor. Dizinin ilk 3 bölümü önce 24 Nisan’da Mediset’in dijital platformu Mediaset Infinity’de yayınlandı ve 3 milyon saat izlenerek tüm platformlar arasında en çok izlenen yapım oldu. Dizinin dünya genelinde en çok izlenen diziler arasında yer alması Türkiye'de de dikkat çekti.

NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor - Resim : 1

YENİ BÖLÜM EKRANA GELİYOR

Alexis Sweet ile Laszlo Barbo‘nun yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilk bölümü bugün akşam Mediset’in ulusal kanalı Canale5’te yayınlanacak. Can Yaman yayın öncesi dün akşam partneri Francesca Chillemi’yle beraber kanalın anahaber bültenine konuk oldu. Kitap uyarlaması olan dizide bir araştırmacı gazeteci ile aynı zamanda komşusu olan polisin maceraları konu ediliyor. Viola come il mare’nin ilk sezonu ülkemizde blutv’de seyirciyle buluşmuştu.

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