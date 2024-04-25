Çorlu tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz: Üst yetkililer de yargılamaya dahil edilmeli

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamı davasının karar duruşması bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek.

Çorlu tren kazasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, karar beklenen duruşma öncesi Cumhuriyet’e konuştu. Yargılama sürecine ilişkin tepkilerini dile getiren Öz, “Bu duruşmada mevcut sanıkların ceza almalarını ve bu cezaların göstermelik bir şekilde verilmemesini istiyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) üst yetkililerinin yargılamaya dahil edilmediğini ve bu nedenden dolayı mahkemeden çıkacak kararın ardından konuyu üst mahkemelere taşıyacaklarını söyleyen Öz, “Biz yargılamaların ‘olası kasıtla’ yapılmasını istiyoruz. Üst yetkililerin de yargılamaya dahil edilmesi gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın yönetici olarak görev yaptığı şirkete milyarlarca liralık kamu ihaleleri verildiğini anımsatan Öz, davayla ilgili bir cezasızlık politikasını izlendiğini söyledi. Öz, dönemin TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt’un da geçtiğimiz günlerde yeniden görevine iade edildiğini hatırlatarak “Hakkımızı aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.