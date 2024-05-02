Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu

Demet Evgar'ın başrol oyuncusu olduğu Show TV'nin Bahar dizisine Kanal D'den iddialı rakip geldi. Yeni dizinin adı herkesi çok şaşırtacak

Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu

Show TV'nin başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar dizisi, Kanal D'nin iddialı bir rakibi ile karşı karşıya. Son dönemde popüler olan Bahar dizisine rakip olacak yeni yapımın adı duyanlara yok artık dedirtiyor.

BAHAR DİZİSİNE RAKİP GELDİ

Kanal D ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeni sezon dizileri için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken ülkemizin önde gelen yapım şirketlerinden MedYapım, Bloom Medya’yla ortak günlük dizi hazırlıyor.

Kanal D'den Show TV'nin Bahar dizisine iddialı rakip! Dizinin adı duyuruldu - Resim : 1

AYAZIN SONU BAHAR GELİYOR

Medyapım ile Bloom Medya “Ayazın Sonu Bahar” adlı çok iddialı bir günlük dizi hazırlıyor. Geçen yıl yurt dışı için hazırlanan dizinin Kanal D’de ekrana geleceği öğrenildi. Haziran ayında sete çıkması planlanan dizinin temmuz başında yayında olması isteniyor. Cast çalışmaları süren dizinin başrolü için iki genç yetenek aranıyor. Yeni dizinin adını duyanlar yok artık diyerek tepki gösterdiler. Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisine rakip olarak gelen “Ayazın Sonu Bahar” dizisinde de ana karakterin adı Bahar olacak.

KANAL D'DEKİ BAHAR'IN KONUSU NE OLACAK?

100 bölüm olarak planlanan dizide bir inşaat şirketinin veliahtı Ayaz ile üniversiteyi bitiren, Londra’da başvurduğu iktisat master’ı için haber bekleyen, bu arada da bir kahve zincirinin kafesinde çalışan Bahar’ın hikâyesi etkileyici bir dille anlatılıyor. Yaşanan bir ölüm, atılan bir iftira ve sonrasında yaşanan intikam ateşi “Ayazın Sonu Bahar” dizisinin hikâyesini belirleyecek.

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