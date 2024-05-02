4 asırdır Türk kahvesini böyle pişiriyorlar. Üsküplülerin kahveye lezzet katan sırrı

Binlerce Türk'ün yaşadığı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk kahvesi hazırlama sanatı, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek haline gelmiştir. Bu geleneksel içecek, özellikle özel misafirler ağırlanırken veya keyifli sohbetlerin vazgeçilmezi olarak tüketilmektedir. Türk kahvesi, kendine özgü lezzeti ve köpüklü görüntüsü ile Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Üsküp'te hazırlanan Türk kahvesi asla köpüksüz olmaz.

Peki lezzetli ve köpüklü Türk kahvesi nasıl pişirilir? İşte köpüklü Türk kahvesinin püf noktası

Malzemeler

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

Köpüklü Türk kahvesinin tarifi

Cezve içerisine ilk önce kahve, sonra isteniyor ise şeker ve üzerine su sıralaması takip edilerek Türk kahvenizi pişirme ön hazırlığını yapın.

Cezveye her fincan için 2 çay kaşığı Türk Kahvesi ve dilediğiniz kadar şeker ekleyin.

Ardından her fincan için 1 Türk kahvesi fincanı soğuk içme suyu koyun.

Kahveyi (ve eklediyseniz şekeri) su ile iyice ıslanacak ve çözünecek şekilde karıştırın.

Cezveyi kısık ateşte üzerinde köpük oluşuncaya kadar kaynama derecesine yaklaşmasını gözleyin.

Kaynamaya başlamadan önce kısık ateşten alarak üst tabakada kabaran kahve köpüğünü fincanlara eşit miktarda pay edin.

Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve sonra fincanlara paylaştırın.

Köpüklü Türk Kahvesi İçin Bilmeniz Gerekenler

Kahve’nin tadı ve kokusuyla tazeliğini daha uzun süre koruyabilmesi için, teneke kutuda aldığınız aynı kutuda saklayabilirsiniz.

100 gr’lık paketlerde aldığınız kahveyi ise bir kavanoza boşaltmanızı veya ambalajı açtıktan sonra sıkıca kapatarak serin ve kuru yerde saklamanızı öneririz.

En güzel kahveye ulaşmak için kahve suyunu mutlaka soğuk suyla yapın. Hatta buzdolabından bile kullanabilirsiniz.

Şekeri ise mutlaka küp şeker olarak kullanın.

Kaynak: Haberturk.com, Youtube.com