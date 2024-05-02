Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli?

Salatalık yetiştirmeyi düşünüyorsanız işte bilmeniz gereken çiftçilik sırları

Son Güncelleme:
Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli?

Salatalık yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri de salatalıkların yanına dikilecek bitkilerdir. Doğru bitki seçimi, salatalık yetiştiriciliğinde verimi artırabilir ve hastalık riskini azaltabilir. Bu nedenle hangi bitkilerin salatalıkların yanına dikilmemesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

SALATALIKLARIN YANINA HANGİ BİTKİLER DİKİLMEMELİ?

Yeniçağ'da aktarılan bilgilere göre; Salatalıkların yanına dikilmesi tavsiye edilmeyen birçok bitki vardır. Bunun nedeni salatalıkların büyüme ve gelişme konusunda kendilerine has özelliklere sahip olmaları ve bazı bitkilerin verimlerini ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilmelerinden kaynaklanmaktadır.

Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli? - Resim : 1

Salatalığın yanına dikilmemesi gereken ilk bitki domatestir. Bu iki sebze, komşu bitkilere hızla yayılabilen ortak zararlıları ve hastalıkları paylaşıyorlar. Ayrıca domates ve salatalıkların benzer besin gereksinimleri vardır, bu nedenle bunların yakınlığı beslenme konusunda rekabete yol açabilir ve bu da her iki bitkinin büyümesini ve verimini olumsuz yönde etkiler.

Salatalıkların yanına patates ekilmesi de önerilmez. Bunun nedeni, patateslerin salatalıklar için bir enfeksiyon kaynağı olabilmesidir, çünkü her ikisi de aynı haşerenin (patates böceği) saldırısına karşı hassastır. Ayrıca patatesler nem ve besin açısından salatalıklarla rekabet edebilecek derin bir kök sistemine sahiptir.

Salatalığın yanına dikilmemesi gereken bir diğer bitki ise kabaktır. Aynı zamanda ortak zararlılar ve hastalıkların yanı sıra benzer besin gereksinimlerine de sahiptirler. Ayrıca kabak, özellikle birkaç yıl üst üste tek bir yerde yetiştirilirse, salatalık için bir enfeksiyon kaynağı olabilir.

Salatalıkların yanına lahana ailesinden bitkilerin (lahana, brokoli, karnabahar vb.) dikilmesi de tavsiye edilmez. Bu bitkiler salatalık için bir enfeksiyon kaynağı olabileceği gibi yiyecek ve yer için onlarla rekabet edebilir.

Ayrıca salatalıkların yanına soğan, sarımsak gibi keskin kokusu olan bitkiler dikmemelisiniz. Bu yararlı böcekleri uzaklaştırabilir.

Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştikDomates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştikGözden Kaçmasın

Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştıSalatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştıGözden Kaçmasın

Son Güncelleme:
NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak
TRT1'd beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim TRT1'd beklenmedik veda. Teşkilat dizisinde artık yer almayacak 2 isim
Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip... Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip...
Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli? Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli?
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü ekonomist tarih verdi, asgari ücret kulisini paylaştı: "Masada 4-5 çalışma var..." Asgari ücret kulisi: "Masada 4-5 çalışma var..."
Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon kampanyalarına 'mayıs' güncellemesi
Ankara'da ekmek zammına tepki: Bu nasıl bir vicdansızlık! Ankara'da ekmek zammına tepki!
Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı: İlk sırada hangi okul var? Türkiye'nin en iyi 10 lisesi açıklandı
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümekten vazgeçmişti... Özgür Özel'den açıklama geldi! Özgür Özel'den açıklama geldi!