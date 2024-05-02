Salatalık yetiştirmeyi düşünenler dikkat! Salatalıkların yanına hangi bitkiler dikilmemeli?

Salatalık yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri de salatalıkların yanına dikilecek bitkilerdir. Doğru bitki seçimi, salatalık yetiştiriciliğinde verimi artırabilir ve hastalık riskini azaltabilir. Bu nedenle hangi bitkilerin salatalıkların yanına dikilmemesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.

SALATALIKLARIN YANINA HANGİ BİTKİLER DİKİLMEMELİ?

Yeniçağ'da aktarılan bilgilere göre; Salatalıkların yanına dikilmesi tavsiye edilmeyen birçok bitki vardır. Bunun nedeni salatalıkların büyüme ve gelişme konusunda kendilerine has özelliklere sahip olmaları ve bazı bitkilerin verimlerini ve sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilmelerinden kaynaklanmaktadır.

Salatalığın yanına dikilmemesi gereken ilk bitki domatestir. Bu iki sebze, komşu bitkilere hızla yayılabilen ortak zararlıları ve hastalıkları paylaşıyorlar. Ayrıca domates ve salatalıkların benzer besin gereksinimleri vardır, bu nedenle bunların yakınlığı beslenme konusunda rekabete yol açabilir ve bu da her iki bitkinin büyümesini ve verimini olumsuz yönde etkiler.

Salatalıkların yanına patates ekilmesi de önerilmez. Bunun nedeni, patateslerin salatalıklar için bir enfeksiyon kaynağı olabilmesidir, çünkü her ikisi de aynı haşerenin (patates böceği) saldırısına karşı hassastır. Ayrıca patatesler nem ve besin açısından salatalıklarla rekabet edebilecek derin bir kök sistemine sahiptir.

Salatalığın yanına dikilmemesi gereken bir diğer bitki ise kabaktır. Aynı zamanda ortak zararlılar ve hastalıkların yanı sıra benzer besin gereksinimlerine de sahiptirler. Ayrıca kabak, özellikle birkaç yıl üst üste tek bir yerde yetiştirilirse, salatalık için bir enfeksiyon kaynağı olabilir.

Salatalıkların yanına lahana ailesinden bitkilerin (lahana, brokoli, karnabahar vb.) dikilmesi de tavsiye edilmez. Bu bitkiler salatalık için bir enfeksiyon kaynağı olabileceği gibi yiyecek ve yer için onlarla rekabet edebilir.

Ayrıca salatalıkların yanına soğan, sarımsak gibi keskin kokusu olan bitkiler dikmemelisiniz. Bu yararlı böcekleri uzaklaştırabilir.