Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik

Domates ve salatalığı birlikte yememek gerekiyormuş! Peki ama domates ve salatalık neden birlikte tüketilmemeli? İşte domates ve salatalıkla ilgili şaşırtan gerçekler

Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik

Domates ve salatalık, genellikle birlikte tüketilen ve birbirini tamamlayan sebzeler olarak bilinir. Ancak uzmanlara göre, domates ve salatalığı birlikte tüketmek sağlık açısından zararlı olabilir. Peki, neden?

TV100'deki habere göre; Canan Karatay'ın son uyarısı epey ses getirdi. Salataların vazgeçilmez ikilisi domates ve salatalık için "Sakın birlikte tüketmeyin" diyerek uyardı."Domates aç karnına tüketmenin mide asit seviyesini artırır" diyen Karatay, bu durumun gastrite neden olacağını açıkladı. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek zararlı.

Domates ve salatalığın sindirim süreleri birbirinden farklı olduğundan, ayrıca domates meyve, salatalık sebze olması sebebiyle birlikte tüketilmemeli.

Domates ve salatalıktaki büyük tehlike! Hiç dikkat etmemiş hep birlikte tüketmiştik - Resim : 1

Sindirim süreleri birbirinden farklı olan ikili mide ve bağırsakların yıpranmasına neden olabilir.

Gastrit nedir?

Gastrit, midenin iç yüzeyini kaplayan mukozanın iltihaplanmasıdır. Bu durum, mide asidinin mukozaya zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. Gastrit pek çok farklı sebepten kaynaklanabilir. Alkol tüketimi, aşırı stres, yanlış beslenme alışkanlıkları, Helicobacter pylori adı verilen bir bakteri enfeksiyonu gastritin en yaygın sebeplerindendir.


Gastrit belirtileri arasında mide yanması, hazımsızlık, şişkinlik, mide bulantısı ve kusma yer alır. Bazı durumlarda kanama da görülebilir. Gastritin tanısı genellikle endoskopi ile konulur. Tedavi yöntemleri ise hastalığın sebebini belirlemeye ve ona yönelik olarak uygulanır. Antibiyotikler, antiasit ilaçlar ve beslenme düzeninde değişiklikler gastrit tedavisinde sıkça kullanılan yöntemlerdir.

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