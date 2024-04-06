Daralma sürüyor... Kimse beklemiyordu! Dev gıda zinciri iflasını duyurdu

Berlin merkezli kurtarılmış gıda zinciri Sirplus, tanınmış “Höhle der Löwen” programından sonra mali zorluklarla karşılaşarak iflas etti. Bu gelişme, sektörde büyük bir krize neden oldu.

Berlin merkezli kurtarılmış gıda zinciri Sirplus, tanınmış “Höhle der Löwen” programından sonra mali zorluklarla karşılaşarak iflasını açıkladı. Şirketin iflas edeceğini kimse tahmin etmezken, çalışanlar şok oldu.

Sirplus, kurtarılmış gıda sektöründe öncü bir konuma sahip olan bir süpermarket olarak biliniyordu.

Artı 49'daki habere göre; 3 Nisan tarihinde resmi olarak iflas yöneticisi atanırken, Mayıs ayı sonuna kadar şirketin kurtarılması için bir yeniden yapılanma planı oluşturulması hedefleniyor.

Sirplus’un kurucusu Raphael Fellmer, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamakta ve yeni yatırımcılar çekmekte zorlandıklarını belirtti. Özellikle küçük yatırımcılar için bu gelişmeyi üzücü olarak nitelendiren şirket, profesyonelleşme konusundaki eksikliklerinin sonucunu acı bir şekilde gördüklerini ifade etti.

7 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Son dönemde ekip yapısında önemli öğrenme süreçleri yaşadıklarını ve bu deneyimlerden yola çıkarak yeni bir ekonomik iş modeli geliştirmenin mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Sirplus, 2017 yılında Berlin’de kurulmuş ve yiyecekleri çöp kutusundan kurtararak satmayı amaçlayan bir start-up olarak faaliyet gösteriyordu.

Ancak pandemi nedeniyle açılan kurtarıcı marketlerin kapanmasıyla beraber şirketin mali durumu zorlaştı. İflas başvurusundan bu yana, şirketin çevrimiçi perakende faaliyetlerini durdurduğu ve artık gıda siparişi alınmadığı belirtildi.

Sirplus, “Höhle der Löwen” programında başarısız olmasına rağmen, kurucuları başka yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardılar. Ancak şu an için şirketin geleceği belirsizliğini koruyor. Mahkeme kararının yaz aylarına kadar açıklanması bekleniyor.