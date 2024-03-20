Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti...

Çınar Konserve ve Şekerleme Turistik Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.

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Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti...

Son dönemde derinleşen ekonomik kriz, vatandaşları ay sonunu getirebilmek için zorlu bir mücadele içerisine sokuyor. Esnaf ise her geçen gün batışın eşiğine geliyor. Kepenk kapatan esnaf sayısında artışlar yaşanıyor ve şirketler ekonomik kriz, pahalılık ve borç yükü altında ezilmeye devam ediyor.

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Yenicaggazetesi.com.tr'nin haberine göre; Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler, mali zorluklarla boğuşuyor. Bursa merkezli uzun yıllardır faaliyet gösteren Çınar Konserve ve Şekerleme de bu şirketlerden biri. Kriz nedeniyle iflasa sürüklenen şirket, sektördeki zorlu rekabet ortamı ve artan maliyetlerle başa çıkamadı.

Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti... - Resim : 2

UCUZ FİYATA GİDİYOR

Şirketin isim hakkı 300 bin TL bedel ile satışa çıktı. Marka hakkı için teklifler 25 Mart'a kadar kabul edilecek.

İflas Dairesi, söz konusu satış ilanını, "1 Adet marka, 91/005249 ( 127856 ) Seri Numaralı91/005249 ( 127856 )sayıyla tescilli" ifadeleriyle paylaştı.

Öte yandan borsada yüzde 82 değer kaybeden Express adlı giyim markası da iflas ediyor. Şirketin borcunun 280 milyon dolar olduğu öğrenildi.

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