Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor

Selahattin Paşalı Ömer ; Gökçe Bahadır Gamze ; Barış Falay Reşat ; Merve Dizdar Nisa ; Gülçin Kültür Şahin Nuran gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi son dönemde reyting kaybı yaşamaya başladı.

Kadrosunda çok sayıda yıldız ismin yer aldığı Ömer dizisinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Ömer dizisinin reytinglerindeki düşüşün devam etmesi durumunda Star TV'nin iddialı diziye final kararı vermesi bekleniyor.

SENARİSTLER ELEŞTİRİLERE BAKMALI

Televizyongazetesi.com'un haberine göre; Ömer dizisini finalden kurtaracak tek bir yol var. İşte o yazı

Pazartesi akşamları Star TV ekranında yayınlanmakta olan Ömer isimli dizinin ikinci sezonu devam ediyor. İlk başladığı geçen sezon çok başarılı bir çıkış sağlayan dizi, istikrarlı bir grafik ile ilk sezonunu tamamlamıştı.

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı ikilisinin başarılı performansı ve iyi bir uyum yakalaması Ömer dizisi için başarının anahtarlarından birisi olmuştu. Hikayenin de izleyicileri etkilemesi sonucunda Ömer dizisi geçen sezonu güçlü bir görüntü ile kapatmıştı.

Ancak ikinci sezonda işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. İkinci sezon başında iyi reytingler gelse de izleyicilerin hikayeyi yönelik olarak eleştirileri de hızlı bir şekilde artış gösterdi.

Son dönemde Ömer ve Gamze karakterlerine senaryo içinde az yer verilmesini çok eleştiren izleyiciler, sosyal medya mesajları ile senaristlerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Dizinin ana hikayesinin Ömer ve Gamze olduğunu, diğer karakterlerin neler yaşadığı o kadar da çok merak etmediklerini belirten dizinin hayranları, iki başrol oyuncusunu ekranda daha çok görmek istiyor.

Hikayenin Ömer ve Gamze temelinde yazılması yönünde istekte bulunan Ömer dizisi hayranları, yan karakterlerin hikayelerinin ise kendileri için çok da ilgi çekici olmadığı yolunda paylaşımlar yapıyor.

Dizinin son yayınlanan 48. bölümünde yeterince Ömer ve Gamze sahnesinin yer almadığı eleştirisi yapan izleyiciler, fragmanlar ile heyecanlandıklarını ama dizinin bölümünde aradıklarını tam olarak bulamadıklarını belirtiyorlar.