Kaktüs büyütme tüyosu; Açmayan kaktüsü hızlıca açtıran teknik

Evde kaktüs bakıyorsanız **çiçek** bakım tüyosunu mutlaka öğrenmelisiniz

Kaktüs büyütme tüyosu; Açmayan kaktüsü hızlıca açtıran teknik

Tüm bu teknikleri uygulayarak, açmayan kaktüsünüzü hızlıca açtırabilir ve onun muhteşem çiçeklerini görebilirsiniz

Kaktüs yetiştiriciliği, son yıllarda popüler bir hobi haline gelmiştir. Ancak bazen kaktüsler istenilen şekilde çiçek açmazlar. Bu durumda, kaktüsünüzü hızlıca çiçek açtırmanın bazı teknikleri bulunmaktadır.

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KAKTÜS NASIL ÇİÇEK AÇAR?

Sabah.com.tr'deki habere göre; Kaktüsler ve bütün sukkulentler sıcağı sever. Kışın sulanmamak kaydıyla soğuğa da dayanıklıdırlar. Sıcaklık -15 derecenin altına düşmemelidir ve çok nadir de olsa biraz su verilmesi gerekir. Kaktüsler, çiçek toprağı ve kalın kum karışımında yetiştirildiği zaman en çok verim alınır. Seçtiğiniz toprağın suyu geçirmesi ve kireçli olmaması önemlidir.

Normal şartlarda kaktüsler yılda bir kez çiçek açarlar.

Doğada bitkilere en iyi gelen ve en faydalı su elbette yağmur suyudur, ancak yağmur suyunu şehirde depolamak zahmetli bir iştir.

Kaktüs büyütme tüyosu; Açmayan kaktüsü hızlıca açtıran teknik - Resim : 2

Sulayıp sulamamak konusunda şüpheye düştüğünüz zaman kaktüsünüze su vermeyin. Toprağın sadece görünen kısmı değil, içi de kuruduğu zaman sulayın. Saksının altındaki tabağı sulama işleminden 30 dakika sonra boşaltın.

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Sukkulent ve kaktüs türleri doğal ortamlarında nemli havaya ve havasızlığa alışkın değillerdir. Kaktüsler için en ideal ortam balkondur. Kapalı yerde kaktüs yetiştiriyorsanız odayı gün içinde sık sık havalandırmanız gerekmektedir.

En uygun saksılama zamanı bitkinin dinlendiği zamandır. Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos ayları, saksılama ya da saksı değiştirmek için uygundur.

SAKSI SEÇİMİNE DİKKAT ETMELİSİNİZ

Kaktüsünüzün saksısının da çiçek açmasını etkileyebileceğini unutmamalısınız. Uygun büyüklükte ve drenaj delikleri olan bir saksı seçmek, kaktüsünüzün sağlıklı bir şekilde büyümesine ve çiçek açmasına yardımcı olabilir.

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