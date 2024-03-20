En pahalı balık.... Faydasını duyan sadece ondan tüketmek istiyor

En pahalı balıklardan biri olan somon, sağlık için birçok faydası olan bir besindir. Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan somon, kalp sağlığını korumak ve beyin fonksiyonlarını desteklemek için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda protein, B vitaminleri, potasyum ve selenyum gibi birçok besin öğesini de içerir.

SOMON BALIĞININ BAŞLICA FAYDALARI

1. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olması kalp sağlığını destekler.

2. Protein açısından yüksek bir besin olması kas gelişimine katkı sağlar.

3. Düşük kalorili olması kilo kontrolüne yardımcı olur.

4. İçerdiği vitaminler ve mineraller bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

5. Antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını önler.

6. Beyin fonksiyonlarını destekleyen omega-3 yağ asitleri içermesi bilişsel fonksiyonları artırabilir.

7. İçerdiği protein ve omega-3 yağ asitleri cilt sağlığını destekler.

8. İçerdiği B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için önemlidir.

9. Kalsiyum içeriği kemik sağlığını destekler.

10. Düşük cıva seviyeleriyle güvenli bir şekilde tüketilebilir olması sağlıklı beslenmeye katkı sağlar.

FIRINDA SOMON TARİFİ NASILDIR?

MALZEMELER



2 adet takoz somon

1 avuç maydanoz

1 avuç dereotu

Birkaç dal taze kekik

2 diş sarımsak

2 tutam ekmek kırıntısı

Çeyrek limonun suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 adet chili biberi

Tuz-taze çekilmiş karabiber

1 adet patates

1 büyük kırmızı soğan

Limon suyu

FIRINDA SOMON BALIĞI TARİFİ



Somon takozlarını tuz ve karabiberle baharatlandırın.

Maydonoz, dereotu ,taze kekik ve chili biberini ince kıyın.

Sarımsakları ezin.

Hepsini limon suyu, hardal, tereyağı ve ekmek kırıntısıyla birlikte karıştırın.

Somonların her iki yüzünü bu karışımla kaplayın.

Patatesi halka şeklinde çok ince doğrayın. Fırın kabının tabanına dizin. Üzerine limon suyu, tuz, karabiber ve az su ilave edin. Somonları patateslerin üzerine koyun. Soğan halkalarını serpiştirin.

Arada balığı çevirerek 35-40 dakika fırında pişirin.

Kaynak: mynet.com, gercekgundem.com, youtube.com