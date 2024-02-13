En faydalı balık türü belli oldu: Market, Pazar ve balıkçılarda kapış kapış satılıyor

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, insan sağlığı için en faydalı balık türünün somon balığı olduğunu ortaya koydu. Yapılan detaylı analizler sonucunda somon balığının yüksek omega-3 yağ asidi içeriği ile kalp sağlığını olumlu yönde etkilediği ve beyin fonksiyonlarını desteklediği tespit edildi.

Somon balığının içerdiği omega-3 yağ asitleri, protein, B12 vitamini ve diğer besin değerleri sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olur, beyin fonksiyonlarını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Ayrıca somon balığı, cilt sağlığını destekleyen ve yaşlanmayı geciktiren antioksidanlar bakımından da zengindir.

SOMON BALIĞI FAYDALARI

Nefisyemektarifleri.com'daki habere göre; Somon balığı, cilt dostu besinler arasında yer alır. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor, demir, selenyum, A, B, D vitaminleri ve omega 3 sayesinde hem cilt hem de saç sağlığını korur. Antienflamatuar etkisiyle birlikte cildin erkenden yaşlanmasına karşı koyar. Cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar.

SOMON TARİFİ

MALZEMELER



2 adet takoz somon

1 avuç maydanoz

1 avuç dereotu

Birkaç dal taze kekik

2 diş sarımsak

2 tutam ekmek kırıntısı

Çeyrek limonun suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 adet chili biberi

Tuz-taze çekilmiş karabiber

1 adet patates

1 büyük kırmızı soğan

Limon suyu



TARİF



Somon takozlarını tuz ve karabiberle baharatlandırın.

Maydonoz, dereotu ,taze kekik ve chili biberini ince kıyın.

Sarımsakları ezin.

Hepsini limon suyu, hardal, tereyağı ve ekmek kırıntısıyla birlikte karıştırın.

Somonların her iki yüzünü bu karışımla kaplayın.

Patatesi halka şeklinde çok ince doğrayın. Fırın kabının tabanına dizin. Üzerine limon suyu, tuz, karabiber ve az su ilave edin. Somonları patateslerin üzerine koyun. Soğan halkalarını serpiştirin.

Arada balığı çevirerek 35-40 dakika fırında pişirin.

Kaynak: Mynet.com