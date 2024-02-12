Adını değiştiren FOX TV o dizi için apar topar final kararı verdi...

Adını NOW olarak değiştiren FOX TV o dizi için final kararı verdi. Sevilen dizi final yapıyor

Adını değiştiren FOX TV o dizi için apar topar final kararı verdi...

FOX TV'nin adını NOW olarak değiştiren ve izleyiciler tarafından sevilen dizi, final kararı aldı. Kopuk dizisi artık final yapıyor. Uzun bir süredir ekranda olan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören dizi, final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin final kararı, izleyiciler arasında büyük bir etki yarattı. Diziye olan ilgi ve beklenti oldukça yüksekken, final kararı hayranlarını üzdü. Ancak yapımcılar ve oyuncu kadrosu, izleyicilere unutulmaz bir final bölümü hazırlamak için çalışmalara başladı.

Adını değiştiren FOX TV o dizi için apar topar final kararı verdi... - Resim : 1

MedYapım’ın FOX için çektiği “Kopuk” dizisinin geçen cumartesi günü yayınlanan bölümü ekran ömrü konusunda önem taşıyordu.

Kopuk dizisi modern bir Robin Hood hikâyesini ekrana taşıyor. İlk iki bölümü beklentinin altında izlenen dizinin 3. Bölümünün reyting performansı final yapıp yapmayacağı konusunda önem taşıyordu. Dizinin reytinglerinin az da olsa biraz artması nedeniyle 4. Bölümün sonuçlarına da bakılacağı, eğer yine yükselmezse 5. Bölümde final yapacağı öğrenildi.

“Kopuk” biterse yerine yine MedYapım’ın “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin yayınlaması bekleniyor.

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