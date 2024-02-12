Show TV'deki Sandık Kokusu dizisinden veda... Artık kadroda yer almayacak

Başrollerini Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memili ve Metin Akdülger'in paylaştığı Sandık Kokusu dizisi ayrılık haberiyle sarsıldı. Uzun süredir ekranlarda sevilerek izlenen dizi, kadrosundan bir oyuncunun ayrılma kararıyla gündeme geldi. Oyuncunun ayrılık kararıyla ilgili detaylar ve nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizi severler, bu ayrılığın ardında yatan sebepleri merakla beklemekteler.

dizidoktoru.com'daki habere göre; Sandık Kokusu dizisinin hayranlarını üzecek bir haberimiz var. Dizinin sevilen kadrosundan bir oyuncu veda ediyor.

Başrollerini Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Necip Memili ve Metin Akdülger'in paylaştığı Sandık Kokusu dizisi bu gece önemli karakterlerden birisinin vedasına sahne olacak. Eşi Reha'nın kendisini aldattığını öğrenip Adana'dan İstanbul'a gelen Karsu ve üç çocuğunun ayakta kalma mücadelesini konu alan dizinin mihenk taşlarından birisi Karsu'nun oğlu Kuzey'in kaybolmasıydı. Üç yıl boyunca oğlunu arayan Karsu'nun tüm hayatı da o dönemde değişmişti. Oğlu Kuzey ise adının Deniz olduğunu zannederek Ozan isimli bir balıkçıyla beraber sevgi içinde büyümüştü. Kuzey artık Deniz'di ve ne olursa olsun babası Ozan'dı.

ATİLLA'NIN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK

Ozan Deniz için Mersin'deki hayatını bile bırakıp İstanbul'a taşınma kararı almıştı. Ancak bu akşam yayınlanan bölümde Ozan Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenecek. Bölümde; akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha’nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan’ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla’yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar.

İşte o silah Ozan'ı maalesef öldürecek. Şahin Sancak'ın gerçekçi yorumuyla oynadığı Ozan karakteri böylece diziye veda edecek. Şahin Sancak Atatürk filmindeki performansıyla da beğeni almıştı.