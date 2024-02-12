En iyi makarnanın sırrını veriyoruz! Su yerine böyle haşlayın; İşin püf noktası

Evde makarna yaparken bu tarifi uygulayın. Pişireceğiniz makarna çok ama çok daha lezzetli oluyor

En iyi makarnanın sırrını veriyoruz! Su yerine böyle haşlayın; İşin püf noktası

Bu pratik tarif ile sütte pilav gibi pişen makarnayı deneyebilir, sevdiklerinize lezzetli bir alternatif sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

Sütte pilav gibi pişen makarna tarifi oldukça pratik ve lezzetli bir seçenektir. İşte bu tarif için gerekli malzemeler ve yapılışı:

Sütte Pilav Gibi Pişen Makarna Tarifi İçin Malzemeler


1/2 (yarım) paket makarna
2 su bardağı süt
1 tutam tuz
3 yemek kaşığı zeytin yağı
1 tutam karabiber
1 tutam nane
1 tutam kekik

En iyi makarnanın sırrını veriyoruz! Su yerine böyle haşlayın; İşin püf noktası - Resim : 1

Sütte Pilav Gibi Pişen Makarna Tarifi Nasıl Yapılır?

Orta boy bir tencereye sütü ve zeytinyağını koyuyoruz.
Süt kaynayınca baharatları katıp karıştırıyoruz.
Makarnaları ekliyoruz.
Makarnayı paketin üzerinde yazan süre kadar pişiriyoruz.
Genelde bu sürede makarna sütü çekmiş oluyor ancak makarna cinsine göre pişme süresi ve gereken süt miktarı değişebilir.
Eğer makarna sert kalacak gibiyse çok az su ilavesi veya süt eklemesi yapabilirsiniz.
Makarna piştiğinde tencerede hala süt kalmış olması önemli değil.
Makarnanın üzerine sos olarak ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun

Bu tarif sayesinde hem pratik bir şekilde makarna pişirecek hem de farklı bir lezzet deneyimi yaşayacaksınız. Tarifi beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

Kaynak: gercekgundem.com, nefisyemektarifleri.com

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