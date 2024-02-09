36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı

Şirketin yeni sahipleriyle birlikte nasıl bir yol izleyeceği ve sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu süreçte iş dünyasının ve tüketicilerin de yakından takip etmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan 36 yıllık dev şirket el değiştirdi. Son derece hızlı bir süreçte gerçekleşen bu satış, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bereket döner'in satışı, sektörde önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor.

Bu satışla ilgili detaylar henüz netlik kazanmamakla birlikte, şirketin yeni sahipleriyle ilgili merak da bir o kadar artmış durumda. Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden birinin el değiştirmesi, sektördeki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

Artı Gerçek'in derlediği habere göre; Hayrettin Taşkıran’ın 1988 yılında İstanbul Beyoğlu'nda küçük bir dükkanla kurduğu ve günümüzde 90'ı aşan şubeye ulaşan Bereket Döner el değiştirdi. Kulislerde bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satılacağı konuşulan Bereket Döner, Çiğ köfteci Komagene bünyesine geçti.

Ekonomim’den Necla Dalan satın alımla ilgili 'Çiğ köfteci Komagene 36 yıllık dönerci Bereket’i aldı' başlıklı yazısında, satın alıma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmaya göre Komagene’nin 2.426 şubesi var. Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş. markası olan Komagene adını Kommagene Uygarlığı’ndan alıyor ve ilk şubesini 2005 yılında İstanbul’da açtı. Gebze’de 11 bin metrekare kapalı alanda günlük 80 ton üretim kapasitesine sahip. 200’e yakın ürün yelpazesi var…. 36 yıllık bir geçmişi olan Bereket Döner, Yörpaş ailesine katıldı. Kulislerde Bereket Döner’de bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satıldığı konuşuluyor. Satışla ilgili son imzalar geçen hafta perşembe atılırken, Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, 'Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz' mesajını paylaştı."