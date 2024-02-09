36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı

Bereket döner'in satışı, Türk iş dünyasında önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı

Şirketin yeni sahipleriyle birlikte nasıl bir yol izleyeceği ve sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu süreçte iş dünyasının ve tüketicilerin de yakından takip etmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan 36 yıllık dev şirket el değiştirdi. Son derece hızlı bir süreçte gerçekleşen bu satış, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bereket döner'in satışı, sektörde önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor.

Bu satışla ilgili detaylar henüz netlik kazanmamakla birlikte, şirketin yeni sahipleriyle ilgili merak da bir o kadar artmış durumda. Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden birinin el değiştirmesi, sektördeki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip.

Artı Gerçek'in derlediği habere göre; Hayrettin Taşkıran’ın 1988 yılında İstanbul Beyoğlu'nda küçük bir dükkanla kurduğu ve günümüzde 90'ı aşan şubeye ulaşan Bereket Döner el değiştirdi. Kulislerde bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satılacağı konuşulan Bereket Döner, Çiğ köfteci Komagene bünyesine geçti.

36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı - Resim : 1

Ekonomim’den Necla Dalan satın alımla ilgili 'Çiğ köfteci Komagene 36 yıllık dönerci Bereket’i aldı' başlıklı yazısında, satın alıma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmaya göre Komagene’nin 2.426 şubesi var. Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş. markası olan Komagene adını Kommagene Uygarlığı’ndan alıyor ve ilk şubesini 2005 yılında İstanbul’da açtı. Gebze’de 11 bin metrekare kapalı alanda günlük 80 ton üretim kapasitesine sahip. 200’e yakın ürün yelpazesi var…. 36 yıllık bir geçmişi olan Bereket Döner, Yörpaş ailesine katıldı. Kulislerde Bereket Döner’de bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satıldığı konuşuluyor. Satışla ilgili son imzalar geçen hafta perşembe atılırken, Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, 'Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz' mesajını paylaştı."

Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası
Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var!
'500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz '500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz
15 il için sarı kod verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor
Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranları
Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum' Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Şimdiden bağırıyorum'