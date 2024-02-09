Kestaneyi israf etmeyin; Böyle pişirilirse kabuğundan hemen çıkıyor

Kestane pişirmek, özellikle sonbahar ve kış aylarında keyifli bir aktivitedir. Ancak lezzetli ve kusursuz pişmiş kestaneler elde etmek için bazı püf noktaları bilmek önemlidir.

İşte kestane pişirirken bilmeniz gerekenler:

Kestaneleri pişirmeden önce iyice yıkamanız önemlidir. Böylece üzerlerindeki kir ve toprakları temizleyebilirsiniz.

Kestanelerin kabuklarının patlamaması için her birinin üzerine hafifçe bir çizik atmanız gerekmektedir. Bu sayede buharın kabuk içine nüfuz etmesi sağlanır.

KESTANE TARİFİ

Malzemeler



1 litre su

500 gram kestane

Tuz

Nasıl Yapılır?



Öncelikle kestaneleri bol su ile durulayın. Ardından bıçak yardımıyla üzerine küçük kesikler atın.

Bir kabın içerisine içme suyu ve tuz ekleyip karıştırın. Suyun içerisine çizdiğiniz kestaneleri ekleyerek 1 saat bekletin.

Ardından suyunu süzerek kestaneleri fırın tepsisine dizin.

Önceden ısınmış 200 dereceli fırında kestaneleri kabukları açılana kadar kızartın.

Kestaneler ılımaya başladığında kabuklarını soyarak servis edin. Afiyet olsun.

KESTANE FAYDALARI NELERDİR?

İşte araştırmacılara göre kestanenin 5 faydası

1. Yüksek Besin Değeri: Kestane, yüksek miktarda karbonhidrat, lif, protein, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, magnezyum ve demir içerir. Bu besin değerleri sayesinde vücuda enerji verir, sindirim sistemini düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. Kolesterolü Düşürücü Etki: Kestanenin içeriğinde bulunan lifler ve antioksidanlar, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Bu da kalp sağlığını korumaya ve damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

3. Antioksidan İçeriği: Kestane, antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir.

4. Sindirim Sistemi Sağlığı: Lif bakımından zengin olan kestane, sindirim sistemi sağlığını destekler. Lifler, sindirim sürecini düzenler ve bağırsak sağlığını korur.

5. Kilo Kontrolü: Düşük yağ ve yüksek lif içeriği sayesinde kestane, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca tokluk hissi vererek abur cubur tüketimini azaltabilir.

Kaynak : Gercekgundem.com, Youtube.com, Lezzet.com.tr