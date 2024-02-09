Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı

Yunan tatlısı, özellikle özel günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir seçenektir. Bakın, Yunan tatlısının tarifi nasıl

Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı

Yunan tatlısı, Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak oldukça etkileyici olan bu tatlı, özellikle tatlı sevenler için vazgeçilmez bir lezzettir. Yunan tatlısının hazırlanışı oldukça basittir ve evde kolaylıkla yapılabilir.

Yunan tatlısının hazırlanışı oldukça basittir ve evde kolaylıkla yapılabilir. Yunan tatlısı için gerekli malzemeler genellikle mutfakta bulunan temel malzemelerdir.

Gerekli Malzeme Listesi

2 yada 3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tarçın
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Baklavadan bile lezzetli olduğu söyleniyor! Yunan Tatlısının işte hazırlanışı - Resim : 1


Şerbeti için;

2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
2-3 damla limon


Üzeri için;

1 su bardağı süt
1 paket krem santi
Hindistan cevizi (serpmek için)

Yunan Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak şerbetimizi kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Ardından kekimiz için 3 yumurta ve şekerimizi köpürene kadar çırpıyoruz.
Sırasıyla yağ, ceviz, tarçın, hindistan cevizi ve galeta ununu da ekleyip karıştırıyoruz. Kek gibi akışkan bir hamuru olmuyor korkmayın sakın. Biraz koyu oluyor.
Yağlanmış borcama güzelce yayıp üzerini iyice düzlüyoruz.
170 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
Kekimiz hafif ılıkken soğuk şerbetle buluşturuyoruz, bu arada dilimlerseniz daha iyi şerbeti çeker.
Tatlımız iyice soğuyunca krem şantimizi güzelce yayıyoruz.
Üzerine hindistan cevizi serpip buzdolabında bekletiyoruz (3, 4 saat) Afiyet olsun.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com

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