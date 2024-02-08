Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor

Nur Sürer'in ailesinde büyük yas hakim. Nur Sürer'e sevenlerinden taziye mesajları yağıyor

Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor

Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Nur Sürer, geçtiğimiz günlerde kardeşiyle ilgili acı bir kayıp yaşadı. Kardeşinin ani vefatı, Sürer'i derin bir üzüntüye boğdu ve sevenlerini de derinden etkiledi.

Yeşilçam’ın ödüllü değerli oyuncularından Nur Sürer, bugün kendisinden 4 yaş küçük kardeş Süleyman Sürer’i toprağa verdi. Kardeşinin kaybı, Nur Sürer'in hayatında derin bir boşluk yarattı.

Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nur Sürer bugün hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Sürer kardeş acısıyla sarsıldı. Son olarak “Aile” dizisinde ailesini bir arada tutmak için savaş veren Hülya Soykan rolüyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncunun kardeşi Süleyman Sürer (65) dün tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde vefat etti.

Nur Sürer, bugün Muğla’da ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından kardeşini son yolculuğuna uğurladı. Sürer ailesinin en küçük çocuğu olan Süleyman Sürer, Muğla Beldibi Mezarlığı’nda annesinin yanına defnedildi. Mekanı cennet olsun.

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