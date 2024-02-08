Dev banka iflasın eşiğine geldi! Finansal zorluklarla karşı karşıya

Küresel ekonomide yaşanan zorluklar, büyük ölçekli kuruluşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak, ABD merkezli New York Community Bancorp adlı banka ciddi finansal risklerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, bankanın iflasın eşiğine gelmesine neden olabilir.

Son dönemde artan ekonomik belirsizlikler ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar, birçok bankanın karşılaştığı zorlukları artırdı. New York Community Bancorp'un da bu zorluklardan nasibini aldığı görülüyor...

Kamusonhaber.com.tr'deki habere göre; Ticari gayrimenkullere dayalı sorunlu krediler, hissedarları endişelendirdiği ve bu durum Moody's tarafından kredi notunun düşürülmesine neden oldu, artık çöp seviyesine indirildi.

KREDİ NOTU ÇÖP SEVİYESİNDE

New York Community Bancorp'un (NYCB) hisseleri geçen hafta, emlak kredilerine bağlı potansiyel kayıplara ilişkin endişelerin artmasıyla sert bir düşüş yaşadı.

NYCB, ABD'deki birçok orta ölçekli bankadan biri olmasına rağmen, emlak piyasasındaki potansiyel temerrütlere ilişkin endişelerin yeniden canlanmasına neden oldu.



Geçen yılki iflasların ardından baskı altına giren diğer bölgesel bankalara ilişkin endişeler de bu durumu tetikledi.

BANKA SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

NYCB geçen hafta 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve geçen yılın son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

Piyasa beklentileri bankanın kâr açıklaması yönündeydi.

Ayrıca bankanın temettü kesintisine gittiği belirtilen açıklamada, hissedarlara yapılan üç aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarıldı.

Banka, varlıklarını 100 milyar doların üzerine çıkaran satın almaların sonrasında daha sıkı sermaye gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla rezervlerini artırmayı planladığını duyurmuştu.



Bu duyurudan sonra, bankanın hisse senedi değeri yaklaşık %60 düşüş yaşayarak 1997'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Banka ayrıca hissedarlar tarafından açılan bir davayla boğuşuyor.

Dava, bankayı kredi portföyünün kötüleşen durumunu gizlemekle suçluyor.

Bu gizlemenin beklenmedik bir üç aylık zararla sonuçlandığı ve bunun da şirketin hisse senedi fiyatının yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olduğu bildirildi.