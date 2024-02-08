Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik

Elektrikli otomobil kullanıcıları için kış aylarında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli ipucu bulunmaktadır. Soğuk hava şartlarında elektrikli araçların performansı, batarya ömrü ve şarj süreleri üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle, kış mevsiminde elektrikli araç kullanımını kolaylaştırmak ve sorunsuz bir deneyim yaşamak için bazı önlemler almak gerekmektedir.

Öncelikle, elektrikli aracın bataryasının soğuk hava şartlarında daha hızlı boşalabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, aracın bataryasının düzenli olarak kontrol edilmesi ve mümkünse kapalı alanlarda şarj edilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, aracın iç mekanını önceden ısıtmak da batarya performansını olumlu yönde etkileyebilmektedir.

Aydınlık'ın geçtiği bilgilere göre; Geleneksel arabalardan yüzde 75 daha tasarruflu ve daha konforlu olan elektrikli arabaların menzilleri, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde kısalıyor. ABD’nin yıllık tüketici verilerini değerlendiren araştırma şirketi Consumer Reports'a göre hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde elektrikli araç sürüş menzili yüzde 25 oranında azalıyor.

“Elektrikli arabalar, kışın bazı zorlukları beraberinde getiriyor; ancak bu durum elektrikli araba sahibi olmak için caydırıcı bir durum değil. Unutmayalım ki dünyanın en soğuk ülkelerinden Norveç, elektrikli araç kullanımında dünya lideri” diyen Elaris Genel Koordinatörü Volkan Demir, kış aylarında elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracak hususları paylaştı:

“Bataryanın her zaman tam şarjlı olduğundan emin olmak gerekiyor”

“Elektrikli arabalardaki batarya teknolojileri, sıcaklıklar donma noktasına yaklaştığında daha düşük performans gösteriyor ve bu durum elektrikli otomobilin menzilini düşürüyor. Arabanın kabin ısıtması için sarf ettiği eforda menzilin düşmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarının soğuk havada menzil kaybı yaşayacaklarını bilmeleri ve bu durumu göz önünde bulundurarak plan yapmaları gerekiyor. Bu kapsamda bataryanın tam şarjlı olması oldukça önemli. Ayrıca menzil endişesi yaşamamak için şarj seviyesinin yüzde 20’nin altına düşürülmemesi gerekiyor.

“Türkiye’de soket başına 5 elektrikli araç düşüyor”



Ülkemizde gün geçtikçe artan şarj istasyonları sayesinde sürücülerin hem yazın hem de kışın şarj konusunda bir sorun yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. Türkiye’de 81 ilde bulunan kurulu istasyonlardaki toplam soket sayısı 14 bin adede yaklaşmış durumda. Bu veriyi, elektrikli araç sayısına göre değerlendirdiğimizde ise soket başına 5 elektrikli araç düşmektedir.

“EATON şarj cihazları, yüzde 96 verimlilik değeriyle şarj süresini kısaltıyor”

Sürücülerin kış aylarında hassasiyet gösterdikleri bir diğer konu ise şarj süresi oluyor. Çünkü soğuk havalarda elektrikli arabaların şarj süresi de uzuyor. Elaris olarak, ABD firması olan ve İsviçre menşeili EATON marka DC şarj cihazlarımızla, şarj istasyonlarında ortalama yüzde 55 olan verimliliği, yüzde 96 seviyelerinde tutarak piyasadaki en yüksek oranlardan birini sunuyoruz. Böylece şarj süresini kayda değer oranda azaltıyoruz. Sürücülerin bu konuda bir sıkıntı yaşamamaları için evlerine veya işyerlerine kurduracakları elektrikli araç şarj istasyonunun verimliliğine ve uluslararası sertifikasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Isı pompalı elektrikli arabalar, sürdürülebilir mobiliteyi destekliyor

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen ısı pompalı elektrikli arabalar da soğuklarda menzil kaybını en aza indirerek sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlıyor. Çünkü ısı pompası, kabini ısıtmak veya soğutmak için daha az elektrik tüketiyor. Bu nedenle ısı pompalı elektrikli arabaları tercih etmek de kışın yaşanan verimlilik kaybının önlenmesinde önemli rol oynuyor” diyerek sözlerini tamamladı.