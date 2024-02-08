100 yaşını görme ihtimalleri daha yüksek olan kan grupları! Hastalık yaklaşmıyor

Uzun yaşamak herkesin arzuladığı bir durumdur ve genellikle yaşam tarzı ve genetik faktörlerin yanı sıra kan gruplarının da uzun ömür ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar, bazı kan gruplarının diğerlerine göre daha uzun bir ömre sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Özellikle 100 yaşını görmek isteyen bireyler için bu durum oldukça önemlidir. Peki hangi kan grupları uzun yaşam ile ilişkilendirilmektedir? İşte bu konuda bilinmesi gereken detaylar...

Kan grupları arasında yapılan araştırmalar, 0 kan grubuna sahip bireylerin diğer kan gruplarına göre daha uzun bir ömre sahip olduklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra A kan grubuna sahip bireylerin de uzun yaşama ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Ancak bu durum, sadece kan gruplarına bağlı olarak değil, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler gibi etmenlerle birlikte değerlendirilmelidir.

UZUN YAŞAMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

İşte bilimsel araştırmalar ışığında daha uzun yaşamanın sırları:

1- Ev yemeği yemek (+10 yıl): Bilim insanlarına göre, sağlıklı beslenmek uzun bir ömre sahip olmanın ilk koşulu. Fast food besinleri hayatınızdan çıkartın ve evde yapılmış taze besinlere yönelin. Ömrünüze 10 yıl katacaksınız.

2- Kahve yerine yeşil çay: Kahve yerine yeşil çay içmek daha sağlıklı bir kalbe ve beyne sahip olmanızı sağlayacak. Çayın da içinde kafein var ama aynı zamanda antioksidan ve mineraller de var.

3- Daha fazla balık, daha az kırmızı et (+2.5 yıl): Deniz ürünleri sahip oldukları aminoasit miktarı nedeniyle Alzheimer riskini en aza indiriyor. Kırmızı et yemeyi azaltmak ise kanser olma riskini düşürüyor.

4- Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin (+3.7 yıl) : Bilimsel araştırmalara göre insanlarla iletişim kurmak beyni aktif tutuyor. Boş vakitlerinizi değerlendirin. Arkadaşlarınızla seyahat edin, festivallere gidin, yeni şeyler deneyin.

5- Haftada 150 dakikayı spor yapmak için ayırmak (+4 yıl): 2 günde bir 30-40 dakika egzersiz yaparak ömrünüze 4 yıl katabilirsiniz.

6- Evcil bir hayvana sahip olmak (+3-5 yıl): Yine uzmanlara göre, bir canlıya karşılıksız sevgi duymak ve ondan aynı derecede sevgi görmenin insan ömrüne katkısı 3 ila 5 yıl.

7- Günde en az 6 saat uyumak: Sinir sistemini dengelemek ve vücudun enerji ihtiyacını karşılamanın en etkili yolu uyumak. Çalışmalar, düzenli ve kaliteli uykunun, ölüm riskini yüzde 41 azalttığını gösteriyor.

9 -70 yaşından sonra bile çalışmayı bırakmamak (+5-7 yıl): Eskiler, “çalışan demir pas tutmaz” sözünü boşuna söylememiş. Çalışmayı bırakmayarak ömrünüze en az 5 yıl katabilirsiniz.

10- Mutlu bir evlilik yapmak (+2-3 yıl): Mutlu bir evlilik ömrünüze ömür katar ancak bilimsel araştırmalar mutsuz evliliklerin insan ömrünü 10 yıl kısalttığını işaret ediyor.

Kaynak: brightside