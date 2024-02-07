Devrim Yakut herkesi çok üzdü; Daha yeni diziyle ekrana dönmüştü

Devrim Yakut, uzun süredir izleyicilerin sevgisini kazanan bir oyuncu olarak tanınıyor. Son olarak Camdaki Kız dizisiyle ekrana veda etmiş ve kısa bir süre önce FOX dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Ancak üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Yakut, ekrana veda ediyor. Devrim Yakut'un ekrana veda etmesi, onun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

haber7'deki habere göre; Şahane Hayatım, Kızıl Goncalar ve Kirli Sepeti gibi diziler ile gündeme gelen Fox TV'de sık görülmeyen gelişme yaşandı. Fox Tv'nin dizisinde peş peşe 3 başrol oyuncusu birden dizide elveda diyecek

Şahane Hayatım, Kızıl Goncalar, Kirli Sepeti ve daha birçok diziyi izleyici ile buluşturan Fox TV, eşine az rastlana bir gelişme ile gündeme geldi. İddialı dizide yer alan 3 başrol oyuncusu diziden ayrılıyor.

Eylül 2023'te Fox Tv ekranında izleyiciye merhaba diyen, başrolünde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti'nde peş peşe vedalar gerçekleşiyor. Birsen Altuntaş'tan alınan habere göre 3 oyuncu birden diziden ayrılıyor.

Kirli Sepeti'nde Kahraman'ı oynayan Serkay Tütüncü, İlkgül'ü canlandıran Aleyna Özgeçen ve Canan karakterine hayat veren Devrim Yakut diziden resmen ayrılıyor. 3 oyuncunun peş peşe ayrılık haberi ise oldukça dikkat çekti.

Daha önce Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un diziden ayrılma nedeninin daha önce bacağını kırdığı için çekimlerde yaşadığı zorluk olduğu öğrenildi. Yakut bir bölüm sonra diziden ayrılacak.

Kusursuz Kiracı'dan sonra Kirli Sepetinde rol alan Serkay Tütüncü ile Gecenin Ucunda'daki rolünden sonra burada oyunculuk performansı sergileyen Aleyna Özgeçen'nin ayrılık sebebi net olarak bilinmemektedir.