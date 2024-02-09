Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası

Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu belli olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı

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Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası

Dizidoktoru.com'daki habere göre; Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayımlanan bölümünde yaşanacaklar belli oldu.

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır. Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.

Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası - Resim : 1

Özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girer. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Çocuğunun kendisinden olabileceğini düşünen Serter meseleyi Halis Ağa'yı açarken, bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır.

Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası - Resim : 2

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya’nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Barış Günger kaleme alıyor.

Yalı Çapkını, yeni bölümüyle bu akşam Cuma 20.00’de Star’da.

PELİN DİZİDEN AYRILACAK İDDİASI

Öte yandan kulislerde dolaşan iddialara göre çocuğun Serter'den çıkması durumunda Pelin'in diziye veda edeceği öne sürüldü. Pelin karakterine Buçe Buse Kahraman'ın hayat vereceği öne sürüldü.

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Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası
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