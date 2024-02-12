Kansere karşı dirençli kan grubu belli oldu! Çok daha sağlıklı oluyorlar

Kan gruplarının sağlık üzerindeki etkileri konusunda yapılan bu tür araştırmalar, insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli ipuçları sunmaktadır. Özellikle kanser gibi ciddi bir hastalıkla mücadelede, bu tür bilimsel bulguların önemi oldukça büyüktür.

Artı Gerçek'in derlediği habere göre; İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında bağlantı olduğu ispat edildi. Kansere karşı en dirençli kan grubu araştırmayla belli oldu

İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden gelen son araştırma sonuçlarına göre, kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasında belirgin bir bağlantı bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde kansere karşı en dirençli kan grubunun tespit edilmiş olması, önemli bir bilimsel bulgu olarak karşımıza çıkıyor.

Karolinska Enstitüsü'nün yürüttüğü bu kapsamlı araştırma birçok ülkede doktorların da dikkatini çekti.

Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 (Sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

Araştırma kapsamında 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçlarının neden olduğunu ifade etti.

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI

Kanser, dünya genelinde hala ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Ancak, kansere karşı alınabilecek birçok önlem bulunmaktadır. İşte kansere karşı alınabilecek bazı önlemler ve yapılması gerekenler:

1. Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve sağlıklı beslenme kansere karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Antioksidanlar, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin besinler tüketmek kanser riskini azaltabilir. Ayrıca, fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak da kanser riskini azaltabilir.

2. Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak, vücudu kansere karşı koruyabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz yapmak veya haftada en az 75 dakika yüksek şiddetli egzersiz yapmak kanser riskini azaltabilir.

3. Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçınma: Sigara ve alkol tüketimi kanser riskini artıran faktörlerdendir. Bu nedenle sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak kansere karşı alınabilecek en önemli adımlardan biridir.

4. Düzenli Kontroller: Düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve kanser taramalarını yaptırmak, erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Erken teşhis, kanserle mücadelede büyük bir avantaj sağlayabilir.

5. Stresten Uzak Durma: Stres, vücudu olumsuz etkileyen bir faktördür ve kanser riskini artırabilir. Bu nedenle stresten uzak durmak ve stresle başa çıkma yöntemleri öğrenmek de kansere karşı alınabilecek önlemler arasındadır.