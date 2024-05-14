Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek"

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinde konuşulanları kaleme aldı.

Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek"

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP'lilerin karışık duygu ve korkuları" olduğunu belirterek, kulislerde konuşulanları yazdı.

"Son günlerde hem devlette hem de partideki gruplaşmalar, gizli çatışmalar dikkat çekici. Özellikle yargı ve emniyetteki karışık işler, ‘Ne oluyor?’ sorusunun daha fazla sorulmasına neden oldu. Partiye mi, yoksa sadece partideki bazı isimlere mi operasyon çekildiğini anlamaya çalışıyorlar." diye yazan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde söylediği bir söz, bu karışık gündemde yeniden anımsatıldı. Soylu’nun, “7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, tüm devlet önümden geçti” sözlerinin, “Benim bilmediğim bir şey yok. Herkes hakkında her türlü bilgiye sahibim” anlamına geldiği anlatılıyor. Bir süre sonra herkesin eteğindeki taşları dökeceği yorumları yapılıyor. Bütün bu hareketliliğin, orta vadede AKP’nin geleceği ve Erdoğan sonrası için mesaj içereceği yorumlar yapanlar da bulunuyor.

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