Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'a işaret etti

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Ülkü Ocakları'nda doğrudan bağlantılı olan ve suikast ile ilgisi olduğunu iddia ettiği isimlerin iddianamede yer almamasına tepki gösterdi.

Selma Ateş, MHP önceki dönem milletvekili Olcay Kılavuz, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel de dahil olmak üzere 17 kişi hakkında, 1 Temmuz'daki duruşmada mahkmeye deliller sunacağını ifade ederek "İddianameye eklenecek 17 kişi daha var" ifadelerini kullandı.

"BUNLARDAN KAÇ TANESİ TUTUKLU?"

TELE 1'de Özlem Gürses'in sunduğu Kayıtdışı programında konuşan Selma Ateş, “İddianameye eklencek 17 kişi daha var. Tolgahan Demirbaş var. Ne oldu? Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi bu adam. Tamam tutuklu. Peki Olcay Kılavuz? Eski milletvekili. Emre Yüksel, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Suat Yılmazova, Burak Kılıç, Serdar Öktem, Ufuk Göktürk, Ahmet Yiğit Yıldırım. Bunlardan kaç tanesi tutuklu?” şeklinde konuştu.

Selma Ateş, 1 Temmuz’daki duruşmada saydığı bu isimlerle ilgili delilleri mahkemeye sunacaklarını belirtti.

Ayrıca Ateş, söz konusu delilleri savcılığa verdiklerini ancak, iddianameye eklenmediklerini de öne sürdü.