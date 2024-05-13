Kıtır kıtır oluyor ve asla erimiyor. Yeşil fasulye turşusunun püf noktaları

Yeşil fasulye turşusu, kıtır kıtır olması ve asla erimemesiyle bilinir. İşte bu lezzetli turşunun yapımında dikkat etmeniz gereken püf noktalar:

Yeşil fasulye turşusunu bu püf noktalarına dikkat ederek hazırladığınızda, kıtır kıtır ve lezzetli bir turşu elde edeceğinize emin olabilirsiniz.

KITIR KITIR YEŞİL FASULYE TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

1 kg taze fasulye

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 baş sarımsak

1 çay bardağı sirke (elma yada üzüm)

1 litreden 1 çay bardağı eksik kaynar su

YEŞİL FASULYE TURŞUSUNUN HAZIRLANIŞI

Öncelikle turşu suyunu hazırlayalım.

Kaynar suya kaya tuzunu koyup ara ara karıştırarak eritin.

Tamamen tuz eridikten sonra sirkeyi ilave edin.Hazırda dursun.

Sarımsakların kabuklarını soyun.

Fasulyelerin bas kısımlarını kesin.

Bol suda yıkayıp süzdürün.

Tencereyi ocağa alıp 2 litre su koyun.

Su kaynadıktan sonra fasulyeleri içine atın.

Sürekli karıştırarak 3-4 dakika kadar haşlayın.

Başka bir kapta soğuk su bulundurun.

Haşlanan fasulyeyi soğuk suya bırakıp şoklama yapın.

Bir kaç dakika sonra sudan çıkarıp süzgeçe alın.

Kavanoza uzunlamasına fasulyeleri dizin.

Soyulmuş sarımsakları dilimleyin her kavanozun altına ve üstüne 2 şer diş olacak şekilde ayarlayın.

Kavanozlar dolduktan sonra sirkeli suyu fasulyenin üzeri geçecek kadar doldurun.

Kapağını kapatıp altına tabak koyun (taşma ihtimaline karşı) karanlık bir yerde mayalanmasını bekleyin.

Yaklaşık ortam ısısına göre 10 – 15 gün sonra tuşumuz yemeye hazır.

Afiyet olsun.