Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu

"NOW'ın Gold filmi imzalı dizisi Kızıl Goncalar, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak sezon finali yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 19. bölümüyle birlikte Kızıl Goncalar dizisi sezon finali yapacak.

Bu akşam yayımlanacak olan yeni bölümde ise iki önemli oyuncu diziye veda edecek. İzleyiciler, bu akşam yaşanacak gelişmelerle büyük bir şok yaşayabilirler.

HERKES POSTA GEÇECEK SANIYORDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar her hafta en çok izlenen ilk 3 dizi arasında yer alıyor. İddialı proje önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle sezon arası verecek. Ömür Atay’ın yönettiği Şükrü Necati Şahin’in ise yazdığı diziye sezon finali öncesi Cüneyt’in babası Vahit geliyor. Bu akşam dizide ilk kez görülecek olan Tolga Tekin dengeleri değiştirecek. Bu arada iki oyuncu da ekibe veda edecek.

Diziye “Ayza” karakteriyle katılan başarılı oyuncu Melisa Doğu ile Ayza’nın oğlu Affan’a hayat veren Batuhan Yüzgüleç senaryodaki hikâyeleri bittiği için ekibe veda edecek. Herkes Affan'ın Sadi Hüdayi'yi devirerek posta geçeceğini sanıyordu.