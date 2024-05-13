TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu

TRT1 Teşkilat dizisinde yaşanan veda herkesi çok üzecek. Başrol oyuncusu Murat Yıldırım diziye veda ederken kadroya yeni bir isim geldi

TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu

TRT1 dizisi Teşkilat yeni sezon onayı aldı. Ancak, dizide beklenmedik bir veda yaşanacak. TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın veda etmesiyle izleyicilerini derinden üzecek. Uzun süredir dizide başarılı bir performans sergileyen Yıldırım'ın ayrılışı, hayranlarını üzse de kadroya yeni bir isim katılmasıyla umut veriyor.

Dizinin başarılı oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ise herkesi çok şaşırttı.

Cumhuriyet'teki habere göre; "Teşkilat" dizisi TRT’nin yeni sezonda da devam ettireceği projelerin başında geliyor. Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı diziye yeni bir oyuncu katıldı. Deniz Baydar "Teşkilat"a katıldı. Aşk Taktikleri filmindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncunun dizide ajana hayat veriyor.

TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu - Resim : 1

TOLGA SARITAŞ GELİYOR

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım yeni sezonda ekipte yer almayacak. Yıldırım’ın yerine Tolga Sarıtaş’ın geleceği konuşuluyor.

TRT1 Teşkilat dizisinde veda. Murat Yıldırım gitti... Yerine gelen oyuncu - Resim : 2

YENİ SEZON NE ZAMAN?

"Teşkilat" dizisi TRT’nin yeni sezonda da devam ettireceği projeler arasında yer alıyor. Haziran ayında sezon finali yapacak olan ''Teşkilat'' dizisi yeni bölümleriyle Eylül ayında ekranda olacak. Tolga Sarıtaş haricinde kadroya başka genç yeteneklerin de katılması bekleniyor.

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