Akıllı olmanın sırrı olan baharat! Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için reçetesiydi

İbn-i Sina'nın yıllar önce zeka açmak için baharatları reçete olarak kullanması, bugün hala geçerliliğini koruyan bir uygulamadır. Baharatların beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve düzenli tüketildiğinde zihinsel performansı artırabilir. Dolayısıyla, akıllı olmanın sırrı belki de mutfaktaki baharatlarda gizlidir.

Baharat, yemeklere lezzet katan ve sağlığa birçok faydası bulunan doğal bir bileşendir. Ancak, baharatın sadece yemeklere tat vermekle kalmadığını biliyor muydunuz? Yıllar önce İbn-i Sina'nın zeka açmak için baharatları reçete olarak kullanması, akıllı olmanın sırrını keşfetmemize yardımcı olmuştur.

AKILLI OLMANIN SIRRI OLAN BAHARAT

El-Kanun fi't-Tıb kitabında zeka açan besin önerisinde bulunan İbn-i Sina, adeta akıllı olmanın sırrını açıklıyor. Nitekim bin yıl öncesinden önerdiği hardal, zeka gelişimine faydalı olabiliyor.

İbn-i Sina'nın önerdiği hardal, aç karnına tüketildiğinde zekayı artırabiliyor. Ayrıca İbn-i Sina'nın önerdiği zeka açan hardal, sağlık açısından farklı faydalar da sağlayabiliyor. İşte söz konusu faydalardan bazıları;

Balgam önleyici olabilir.

Tütsüsü haşerelerin kaçırılmasında kullanılabilir.

Yüzü temizleyerek derideki kanama izlerini yok edebilir.

Sinüsleri açabilir.

Dalak hastalıklarına karşı faydalı olabilir.

Suyu kulak ve diş ağrılarına karşı damla şeklinde kullanılabilir.

Sürme ile kullanıldığında görme bozukluklarına faydalı olabilir.

Uyuz hastalığına karşı faydalı olabilir.

Kaynaklar: Aksam.com.tr, Gercekgundem.com, Youtube.com