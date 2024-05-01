Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi

Türk mutfağında yer alan ''salep, sütlaç, revani'' gibi birçok tatlı ve içeceğe eklenen tarçın aynı zamanda çiçekleri de coşturuyormuş. Peki tarçın çiçeklere nasıl verilir?

Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi

Tarçın, Türk mutfağında sıkça kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra, çiçek yetiştiriciliğinde de önemli bir role sahiptir. Özellikle salep, sütlaç, revani gibi birçok tatlı ve içecekte kullanılan tarçın, aynı zamanda çiçekleri de coşturduğu bilinmektedir. Tarçının çiçeklere nasıl verildiği konusunda ise bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

ÇİÇEĞİNİZİN DİBİNE TARÇIN DÖKMENİN FAYDALARI


Çiçeğinizin altına tarçın dökerseniz…

Tarçının içinde eforlu antioksidan vardır. Tarçının bu özelliği bitkilerde bile işe yarıyor. Çiçeklerde yer alan böceklenme mantara kadar bir çok sorunu önler.

Saksı ve bahçede bitki yetiştirenler için tarçın kullanımı gerektiren 5 neden
Böcek savar

Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi - Resim : 1

Bitkilere karınca ve böcekler bulaşıyorsa tarçın ile yönetebilirsiniz. Bu sayede yapmanız gereken böceklenen bitkiler toprağa tarçın dökmek.

Mantarı önler

Mantarın topraktan bulaştığını biliyorsanız bitkinin toprağına tarçın dökün.

Bitkilerin yapraklarını iyileştirir

Bitkilerinizin yaprakları veya dalları çürüyorsa tedavi için tarçın dökmeniz yeterlidir.

Büyümeyi hızlandırır

Yeni bir bitki dikmeyi düşünüyorsanız kısa zamanda gelişmesi için kimyevilerle uğraşmaya gerek yoktur.

Dikeceğiniz kökü tarçına batırın daha sonra toprağa dikin kısa sürede bitkinin geliştiğini göreceksiniz.

Hastalanmış bitkileri daha önceki haline getirir

Bitkiler hasta olmuş ise bir süre sonra solar ve ölürler. Bitkileri hastalıktan kurtarmak için 2 aspirin, 1 yemek kaşığı tarçın ve yarım Lt suyu karıştırın ve 12 saat bekletin.

Daha sonra şişeye koyun ve bitkilerin üzerine sıkın. kısa sürede iyileşecektir.

Kaynaklar: Cumhuriyet.com.tr, Youtube.com, Gercekgundem.com

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