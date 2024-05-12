Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha

Bahar dizisinin 4 bölüm sonra sezon finali yapacağı öğrenildi. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisi ekran arası veriyor

Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha

Show TV ekranlarında yayımlanan ''Bahar'' dizisinin hayranları için üzücü bir haberimiz var. Dizinin 4 bölüm sonra sezon finali yapacağı öğrenildi. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrol oyuncusu olduğu Bahar dizisi ekran arası veriyor. Ancak, merak etmeyin, yeni bölümler Eylül ayında ekranda olacak ve izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak.

BAHAR DİZİSİNE YENİ KONUK OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı “Bahar” dizisinin 11 Haziran’da sezon finali yapması planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha - Resim : 1

“Bahar” dizisi bir haftalık aranın ardından 14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizi eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’u buluşturan dizi ünlü konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

Fenomen diziye son olarak başarılı oyuncu Sahra Şaş konuk oluyor. Şaş 13. bölümde “Bahar” dizisinde Leyla karakterine hayat verecek ve dizide Bahar’ın (Demet Evgar) hastası olarak seyirci karşısına çıkacak.

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