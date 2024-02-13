Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı...

FOX TV adını NOW TV olarak değiştirdi. Kanalın tanıtım filmlerinde birçok dizi oyuncusu yer aldı. Aynı kanalda yer alan Çağatay Ulusoy ise çekimlere katılmadı. Peki ama neden? İşte detaylar

Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı...

FOX TV, artık adını değiştirerek NOW TV olarak yayın hayatına devam edecek. Kanalın tanıtım filmleri için birçok dizi oyuncusunun yer aldığı gözlerden kaçmadı. Ancak, aynı kanalda yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un bu çekimlere katılmadığı dikkatlerden kaçmadı. Peki, neden katılmadı? Detaylar şöyle:

Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı... - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX'un adı bu akşam NOW olarak değişti. Kanalın ekran yüzleriyle yapılan tanıtımı yayınlandı.

FOX bu akşamdan itibaren NOW adıyla yayın hayatına devam edecek. Kanalın ekran yüzleriyle yaptığı tanıtım ilk kez yayınlandı. Tüm dizilerin başrol oyuncularının olduğu tanıtımda Çağatay Ulusoy yer almadı. Bunun nedeni merak konusu oldu.

Adını değiştiren FOX TV'ye Çağatay Ulusoy şoku! Kadroda yer almadı... - Resim : 2

Kulislerden sızan bilgiye göre ünlü oyuncu “Anlaşmamda yok” diyerek kanalın tanıtım çekimine gitmek istemedi. Yapım şirketinin ısrarı da işe yaramadı.

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