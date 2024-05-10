Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında ağlayan fotoğrafını paylaşan Bieber eşi Hailey ile ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten hayranlarını mutlu edecek haber geldi.
Sık sık Justin Bieber'ın rahat tarzının yanında Hailey'nin şıklığı dikkat çekti ve bu yüzden çift bol bol dillere düştü.
Ayrıca benzer şekilde birçok kez Hailey'nin "hamile" olduğu iddiaları da ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde Hailey ve Justin Bieber'ın MET Gala'ya katılmaması ve Hailey'nin bazı fotoğrafları bebek dedikodusunun bir kez daha dolaşmasına sebep olmuştu.
30 yaşındaki Justin Bieber geçtiğimiz günlerde yaklaşık 293 milyon takipçisi olan Instagram hesabından ağladığı bir fotoğraf paylaşmıştı.
Youtube için çektiği videolarla ünlü olan ve "Baby" şarkısıyla tanınan Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu.
Justin Bieber, paylaşımıyla herkesi merak ettirmiş ve hatta eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı bile konuşulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün ünlü çiftten şaşırtan hamle geldi. Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi.
GÖZYAŞLARININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Ağlarken fotoğrafını koyan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
HAYRANLARINA MÜJDELİ HABER!
Kişisel hesaplarından bir video yayınlayan çift, hayranlarına müjdeli haberi verdi.
HAİLEY BİEBER HAMİLE! İLK ÇOCUKLARI İÇİN SABIRSIZLAR!
Hailey Biber hamile ve 2018 yılında evlenen ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almayı sabırsızlıkla bekliyor.