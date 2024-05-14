Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim!

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in, kolundan tutan polise “Bir dakika, ben Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısıyım” dediği videoyu paylaştı. Ateş, "Bağı var mı, yok mu? İlişkili mi, değil mi?" diye sordu.

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Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim!

Ülkü Ocakları'nın iddianameye girmemesine ve MHP'li yöneticilerin açıklamalarına atıf yapan Ayşe Ateş'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Emre Yüksel'in bir olay sırasında kolunu tutan polise, "Bir dakika, ben Ülkü Ocakları genel başkan yardımcısıyım" dediği anlara ait görüntü yer aldı.

Paylaşımında "Bağı var mı, yok mu? İlişkili mi, değil mi?" diye soran Ayşe Ateş, "Dilerseniz bir de 'Tutuklananların bizimle alakaları yok. Bize iftira atıyorlar, operasyon çekiyorlar, saldırıyorlar!' diyerek bağlarını reddettikleri sanıklardan biri olan EMRE YÜKSEL’in sesinden dinleyelim" ifadelerini kullandı.

"Emre Yüksel kimdir?" diyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

"Kiralık katil Eray Özyağcı’yı bir diğer sanık Tolgahan Demirbaş ile birlikte, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a tahsisli 06 AT 5021 plakalı araçla kaçırdığı tespit edilen zanlıdır. Videoda da ifade ettiği gibi: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı’dır. Burada da devletin polisine, devlete kafa tutuyor. Tıpkı karıştığı bu siyasi cinayette yaptığı gibi.

Herkes eteğindeki taşları döksün; imaları, ithamları bir yana bırakıp elindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunsun. Bir ayağı apaçık Ankara'da olan bu suikastin diğer ayağının nerede olduğunu da bütün kamuoyu öğrensin.

Bu hayattaki hiçbir şey doğruyu söylemekten daha zor, dalkavukluktan daha kolay değildir. - Dostoyevski."

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