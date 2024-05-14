AKP'li başkan, uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat K., 9 Aralık 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifasını duyurdu. İstifasının ardında, bir videonun olduğu iddia edildi.

Videoda Kürşat K., olduğu öne sürülen kişinin makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde olduğu görüldü.

Makam odasındaki masanın çekmecesinde mavi bir poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı da videoya yansıdı. Olay kamuoyunda, “AKP’deki ikinci pudra şekeri vakası” olarak büyük yankı buldu.

"KOMPLO KURULDU" SAVUNMASI

Kürşat K, istifası ile birlikte bir açıklama yayımlayarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. Videodakinin kendisi olduğunu kabul eden Kürşat K, bayıltıldığını ve videonun öyle çekildiğini belirtti. İstifa etse de partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılığının devam ettiğini kaydeden Kürşat K, “Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyorum” dedi. Dönemin Yozgat Emniyet Müdürlüğü de Kürşat K’ya komplo iddialarıyla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tartışmalar geride kalırken 7 Mayıs’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar arasında Kürşat K. da yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 52 ilde düzenlenen, “Narkoçelik-15” operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında Kürşat K’nin de olduğu tespit edildi.