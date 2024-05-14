AKP’li Fatma Şahin’in lüks araç filosu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 63 araç kiraladı

AKP’li Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin tasarruf tedbirleri açıklanmadan kısa süre önce 63 lüks araç kiraladığı ortaya çıktı.

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AKP’li Fatma Şahin’in lüks araç filosu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 63 araç kiraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında lüks araçlara ve kiralamalara kısıtlama getirileceği açıklanırken, AKP’li Fatma Şahin’in başkanı olduğu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin adeta VIP araç filosu olduğu açığa çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; belediyenin 9 iştirakinden 6’sı, 2024 yılında 63 araç kiraladı. Son olarak Gazi Konut İnşaat 29 Nisan’da 4 D segment ve 1 VIP minibüsün aralarında olduğu 15 aracı 11 aylığına kiraladı ve 4 milyon 983 bin TL ödedi. Gazi Danışmanlık Müşavirlik 29 Nisan’da 1 VIP minibüs ve 1 zırhlı SUV dahil 23 aracı 11 ay için 7 milyon 131 bin TL’ye kiraladı. Gazi Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri 1 Nisan’da 13 aracı 12 ay süreyle kiraladı. Filoda 1 VIP araç yer aldı. Toplam 5 milyon 930 bin 400 TL ödendi.

Gazi Kültür Sanat Ürünleri Şirketi 1 Mart’ta, 1’i VIP minibüsün olan 10 aracı 12 aylığına 4 milyon 268 bin 400 TL’ye kiraladı. Enerji Anonim Şirketi 12 aracı 11 aylığına kiraladı ve 19 Mart’ta 4 milyon 56 bin 600 TL’lik sözleşme imzaladı. Araçlar arasında 1 M segment VIP araç yer aldı. Gazi Ağaç Peyzaj ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği 11 Mart’ta 30 araç kiralanacağını açıkladı ama ihale daha sonuçlanmadı.

İHALELER AKP'Lİ ADAYA

Araç ihalelerinin tümünde sözleşme yapılan şirket AKP’den 2019’da Oğuzeli Belediye Başkan aday adayı olan Memik Yılmaz’ın sahibi olduğu Yılda Özel Eğitim Taşımacılık ve Temizlik Hizmetleri isimli şirketi oldu.

Aynı kuruluş 2 Ekim 2023’te 47 milyon 292 bin 405 lira ve 2020’te 31 milyon 943 bin liralık araç kiralama ihaleleri almıştı. 2019’da AKP’nin aday göstermediği Yılmaz, 2024 yerel seçimlerinde MHP’den aday adayı oldu ama aday gösterilmedi.

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