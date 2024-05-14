Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak?

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği konuşuluyor.

Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanması ihtimalinden hemen sonra kamu bankalarının genel kurulları var. Bankaların genel Kurulları 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00'da yapılacak. Bu genel kurullarda yönetim ve denetim kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak.

MEHMET ŞİMŞEK'İN MASASINDA

Seçimlerde kamu bankaları yönetiminde ciddi bir değişikliğe gidileceği konuşulurken, kamu bankaları genel kurulları öncesi göreve getirilecek isimlerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in masasında olduğu öğrenildi.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ KALIYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, 6 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Halkbankası Genel müdürü Osman Arslan görevine devam edecek.

3 İSMİN GÖREVLERİNE SON VERİLECEK

Exim Bank Genel Müdürü ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akbel ve Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın görevlerine son verecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gerçek Gündem'in haberine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Gerçek Gündem