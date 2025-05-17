Fenerbahçeliler Çıldırdı! İşte Toplanan İmza Sayısı
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimine istifa çağrıları sürerken, eylülde yapılması için karar alınan olağanüstü seçimli kongreye de tepkiler dinmedi. Taraftarlar hemen seçile gidilmesini talep ederken, kongre üyeleri arasında toplanmaya başlanan imzalarda da dikkat çeken noktalara ulaşıldı. İşte şu ana kadar toplanan imza sayısı!
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de sezon başında ‘mutlak şampiyonluk’ parolasıyla yola çıkılırken, sezon sonunda yine hüsran yaşandı. Sarı-lacivertli ekip an itibarıyla Galatasaray’ın 8 puan arkasında kaldı.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımın başına getirilmesiyle sezona iddialı bir başlangıç yapılırken, Türkiye Kupası ve Avrupa’da da hedeflerden bir bir uzaklaşıldı.
Başarısız geçen sezon sona ermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi ‘istifa’ çağrılarının hedefi olurken, sarı-lacivertli ekibin kongreye götürülmesi için imza kampanyası başlatıldı.
Ali Koç geçen gün katıldığı bir canlı yayında 'Eğer imza toplanarak seçim kararı alınırsa, bu çok onur kırıcı olur. Aday da olmam' ifadelerini kullanmıştı.
Yönetimin bu girişimlerin önüne geçmek için olağanüstü seçim kararı aldığı ve bu seçimin de eylülde yapılacağı ayyuka çıktı.
Taraftarlar eylül ayında yapılması beklenen kongreye de tepki gösterirken, takımın hemen seçime gitmesini talebini yüksek sesle dile getirdi.
Fenerbahçe’de eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu başkanlığa adaylığını açıkladığı belirtilirken, iş insanı Sadettin Saran’ın da adaylığını açıklayacağı bildirildi.
Olağanüstü kongre için imza çalışmaları sürerken, Aziz Yıldırım’ın da aday olmayı düşündüğü kaydedildi.
Kongre üyelerinin başlattığı imza kampanyasında da ima sayısının 5 bini aştığı kaydedildi. İmza sayısının 8 bine ulaşması durumunda Fenerbahçe’nin bir ay içinde seçime gitmesi bekleniyor.
Gelişmeler Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere tüm Türkiye spor kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.