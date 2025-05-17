Osimhen Transferinde Sürpriz Zirve! Gemiler Yakıldı

Süper Lig’de şampiyonluk ilanı için adeta gün sayan Galatasaray’da gelecek yılın kadro planlaması için çalışmalarda sürüyor. Forvet hattında Osimhen’in takımda tutulması için çaba sarf edilirken, Buruk ve menajer George Gardi ile Kemerburgaz Tesisleri’nde bir araya geldi.