Mahfi Eğilmez verilerle açıkladı: 16 milyar dolar nereye gitti?

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, "Nereye gittiğini bilmediğimiz dövizlerde 16 milyar dolar artış var?" diyerek bir tablo paylaştı.

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Mahfi Eğilmez verilerle açıkladı: 16 milyar dolar nereye gitti?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, nereye gittiğini bilmediğimiz dövizlerde 16 milyar dolar bir artış olduğunu belirterek bir paylaşım yaptı.

Eğilmez, paylaşımında "Nedeni bir ölçüde kaçak giren altınlar için yapılan kaçak ödemeler olabilir" diyerek şunları aktardı:

Mahfi Eğilmez, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mart 2024 itibarıyla cari açık 12 aylık bazda 31,2 milyar dolar oldu (geçen Martta 52,6 milyar dolardı.) İthalattaki hızlı düşüşün nedeni, büyük ölçüde, altın ithalatına kısıtlama getirilmiş olması. Buna karşılık geçen Martta eksi 1,1 milyar dolar olan net hata ve noksan bu Martta eksi 16,1 milyar dolar olarak geçekleşti. Nereye gittiğini bilmediğimiz dövizlerde 16 milyar dolar artış var. Nedeni bir ölçüde kaçak giren altınlar için yapılan kaçak ödemeler olabilir."

Paylaşımda adı geçen tablo ise şöyle:

Mahfi Eğilmez verilerle açıkladı: 16 milyar dolar nereye gitti? - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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