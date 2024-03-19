100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı

Samsun'un Bafra Ovası'nda 100 dekar alanda üretilen renkli karnabaharın hasadı tamamlanırken üreticilerin yüzü güldü. Hasat sonrasında arazilerden bereket fışkırdı

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100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; Samsun'un Bafra Ovası'nda 100 dekar alanda üretilen renkli karnabaharın hasadı yapıldı.

RENKLİ KARNABAHAR NEDİR?

Renkli karnabaharlar boyalı veya GDO'lu değildir. Turuncu karnabahar için, havucun renk geni kullanılıyor. Mor karnabahar içinde mor lahananın geni kullanılıyor. Herhangi bir katkı veya boya söz konusu olmayıp, geleneksel islah yöntemleriyle yetiştiriliyor.

RUSYA'DAN ALAN ŞİRKET SAYISI ÇOK FAZLA

Mor, sarı, turuncu ve beyaz renkteki 220 bin karnabahar hasat edildikten sonra ihracata hazır hale getiriliyor. Daha sonra tırlara yüklenen renkli karnabaharlar Rusya'ya gönderiliyor.

RENKLİ KARNABAHAR'IN VÜCUDA 10 FAYDASI

100 dekar alanda üretildi. Hasat sonrası üreticiler servet kazandı - Resim : 1

1. Renkli karnabahar, antioksidanlar açısından zengindir ve vücut için önemli bir koruma sağlar.


2. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnci arttırır.


3. Lif bakımından zengin olan renkli karnabahar, sindirim sistemini düzenler ve sindirim sağlığını destekler.


4. lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.


5. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu etkiler gösterir.


6. A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan renkli karnabahar, göz sağlığını destekler.


7. Potasyum, magnezyum ve folat bakımından zengin olan renkli karnabahar, kalp sağlığını korur.


8. İçerdiği vitaminler sayesinde cilt sağlığını destekler ve cildin genç kalmasına yardımcı olur.

9. Düşük kalorili olması ve lif bakımından zengin olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olur.


10. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saç ve tırnak sağlığını destekler.

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