Birce Akalay'dan iyi haber! Onu seven hayranları çok üzülmüştü

Birce Akalay yeni dizisi Bir Derdim Var ile büyük ses getirmişti ve seyirciler tarafından çok sevilmişti. Dizi, Kanal D'nin final kararı almasıyla ekrana veda etmişti.

BİRCE AKALAY HAYRANLARI ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ

Bir Derdim Var dizisinin final yapmasıyla Birce Akalay'ın hayranları çok üzülmüştü. Birce Akalay'ın hayranlarını sevindiren haber geldi.

KUŞ UÇUŞU 3.SEZON YAYIMLANACAK

Netflix’in başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’a yer veren sevilen dizisi "Kuş Uçuşu"nun üçüncü ve final sezonundan ilk klip yayınlandı ve yayın tarihi 11 Nisan olarak duyuruldu.

İkinci sezonunda Lale Kıran (Birce Akalay) ve Aslı Tuna (Miray Daner) arasındaki savaşa beklenmedik bir yön veren "Kuş Uçuşu", yeni sezonunda da ezber bozmaya devam edecek.

BODRUM TATİLİYLE GÜNDEME GELDİ

Öte yandan gecce.com.tr'nin aktardığı habere göre; Birce Akalay'ın Bodrum tatili sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni aşıklar Birce Akalay ve Hakan Kurtaş deniz sezonunu Bodrum ‘da açtı. Akalay, sevgilisi ile denize girdikleri anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncular Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, Bodrum'da deniz sezonunu açarak romantik bir gün geçirdi. Akalay, sevgilisi ile denize girdikleri anı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı.

Yeni aşk yaşamaya başlayan ve bir süredir birlikte olan Akalay ve Kurtaş çifti, Bodrum'un güzelliklerinden biri olan denizin tadını çıkardı. Akalay'ın paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.