Show TV'de beklenmedik veda! Bahar'ın kararı herkesi çok üzecek

Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bahar'ın hastaneye vedası seyircileri derinden üzmüştü.

BAHAR HASTANEDEN AYRILABİLECEK Mİ?

Dizidoktoru.com'daki bilgilere göre; Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 6. Bölümünde;

Bahar istifa etmek için kararlıyken Cihan Taşkeski bütün durumu değiştirir! Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay’ın çantasına hepsini altüst edecek bir gerçeği saklamıştır. Rengin ve Timur, Parla’nın planlarına engel olmaya çalışırken, hastaneye Rengin’in kaçmak için çabalayacağı bir bomba düşer; Babası Tahsin! Bahar bir yandan hastalarına bir yandan Rengin’e yardımcı olmaya çalışır. Aziz Uras, Doruk ve Seren’le yaşadığı gerilimi gidermek için hem Evren’le hem de Timur’la konuşur. Timur kendi babalığını sorgularken, babasıyla ilişkisini anımsar. Timur, Parla ve Rengin’i bir araya getiren acı olay yeni bir çıkmaza sebebiyet verecektir.

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!